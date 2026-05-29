Nuova Land Rover Defender 2027 | cosa sappiamo sul restyling

Il restyling della Land Rover Defender 2027 è attualmente in fase di sviluppo. Si tratta del primo aggiornamento di metà carriera dalla presentazione della generazione L663. Non sono stati ancora forniti dettagli sui cambiamenti estetici o tecnici, ma si sa che il progetto è in corso. La nuova versione dovrebbe essere pronta per il lancio nel prossimo futuro.

Il restyling della Land Rover Defender per il 2027 (che rappresenta il primo vero e proprio aggiornamento di metà carriera dal lancio della generazione L663) è attualmente in fase di sviluppo. Diversi muletti camuffati sono già stati intercettati durante i collaudi stradali, in particolare sul circuito del Nürburgring. Trattandosi di un’icona che fa del design squadrato e muscoloso il suo punto di forza, Land Rover non stravolgerà le linee, ma punterà su affinamenti estetici mirati e un’importante iniezione di tecnologia e lusso. Ecco come cambierà nei dettagli: Esterni: Ritocchi mirati e dettagli High-Tech. Il look generale manterrà la sua... 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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2026 Land Rover Defender OCTA Quick Review

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Chi aveva visto quel Land Rover Defender andare via dopo l'incidente non aveva avuto nessun dubbio. Da subito. Troppo noto il volto di quella donna alla guida per passare inosservato. Un viso che il più veloce dei testimoni era anche riuscito a immortalare i x.com

L'originale! Land Rover Defender. reddit

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