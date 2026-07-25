Nuova Fiat Duna | la immaginiamo come crossover sempre bruttina
Se la Fiat Duna tornasse oggi, verrebbe riproposta come crossover, in linea con le tendenze di mercato attuali. La vettura, originariamente degli anni ’80 con carrozzeria a tre volumi e bagagliaio ampio, non avrebbe più le proporzioni e lo stile originali. Le immagini mostrate mostrano un design che, secondo le interpretazioni, potrebbe risultare poco attraente, mantenendo caratteristiche di robustezza e semplicità tipiche del modello storico.
Se la iconica Fiat Duna tornasse sul mercato oggi, la ricetta del “brutto anatroccolo” anni ’80 (nata come versione a tre volumi e baulona della Uno) andrebbe completamente rivista alla luce delle tendenze attuali. Oggi il mercato adora le berline rialzate e i crossover fastback (sulla scia di modelli come Citroën C4 X o Fiat Fastback sudamericana). Una ipotetica Nuova Fiat Duna Crossover abbandonerebbe quindi l’aspetto goffo del passato per diventare una “Crossover-Berlina” razionale, moderna e accessibile, posizionata perfettamente nel segmento BC. Ecco come potrebbe essere strutturato questo progetto: 1. Design Esterno: Il Terzo Volume “Rialzato”. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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