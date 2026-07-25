Nuova Fiat Duna | la immaginiamo come crossover sempre bruttina

Notizia in breve

Se la Fiat Duna tornasse oggi, verrebbe riproposta come crossover, in linea con le tendenze di mercato attuali. La vettura, originariamente degli anni ’80 con carrozzeria a tre volumi e bagagliaio ampio, non avrebbe più le proporzioni e lo stile originali. Le immagini mostrate mostrano un design che, secondo le interpretazioni, potrebbe risultare poco attraente, mantenendo caratteristiche di robustezza e semplicità tipiche del modello storico.