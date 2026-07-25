Nuoto di fondo 3 km Knockout Sprint senza medaglie per l’Italia agli Europei giovanili

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la terza giornata dei Campionati Europei Junior di nuoto in acque libere, in corso in Ungheria, si è disputata la gara di 3 km Sprint Knockout. La competizione si è conclusa senza medaglie per gli atleti italiani. La gara ha attirato l’attenzione per il suo formato eliminatorio e per le sfide tra i giovani nuotatori europei. La manifestazione prosegue con altre discipline e gare in programma.

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La terza giornata dei Campionati Europei Junior 2026 di nuoto in acque libere, in corso di svolgimento a Sukoró (Ungheria), ha regalato uno degli appuntamenti più spettacolari dell’intero programma continentale: la 3 km Sprint Knockout. Una formula dinamica e altamente selettiva, che premia non soltanto la resistenza ma anche la capacità di gestire al meglio le energie nelle varie eliminatorie e di trovare lo spunto decisivo nell’ultimo confronto diretto. Tra gli uomini è stato il francese Ethan Parker a conquistare il titolo europeo al termine di una prova condotta con grande lucidità tattica. Il transalpino ha saputo amministrare le... 🔗 Leggi su Oasport.it

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