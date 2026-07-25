Nuoto di fondo 3 km Knockout Sprint senza medaglie per l’Italia agli Europei giovanili

Notizia in breve

Durante la terza giornata dei Campionati Europei Junior di nuoto in acque libere, in corso in Ungheria, si è disputata la gara di 3 km Sprint Knockout. La competizione si è conclusa senza medaglie per gli atleti italiani. La gara ha attirato l’attenzione per il suo formato eliminatorio e per le sfide tra i giovani nuotatori europei. La manifestazione prosegue con altre discipline e gare in programma.