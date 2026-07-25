Non serve Freud | fate parlare i compagni e confesseranno tutto senza volerlo

Da iltempo.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Basta ascoltare i compagni di stanza o di lavoro per scoprire le loro verità nascoste. Senza analisi approfondite, le persone tendono a rivelare involontariamente aspetti della propria personalità, incluse pulsioni e atteggiamenti che normalmente cercano di celare dietro un’apparenza di correttezza. Non sono necessari strumenti complessi o approcci psicologici; le confessioni emergono spontaneamente quando si permette loro di parlare liberamente.

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No, non serve Sigmund Freud e non occorrono nemmeno sofisticate analisi psicopolitiche. È sufficiente lasciar parlare i compagni a briglia sciolta, e quelli (senza volerlo) confesseranno tutto, incluse le loro pulsioni profonde, le attitudini antiche e sempre nuove, malamente nascoste dietro il mascheramento politicamente corretto di questi anni. Prendi Pier Luigi Bersani, il più esperto e indubbiamente anche il più simpatico dei dinosauri ex comunisti: un misto di bonomia emiliana e «archivio del partito». L'altra sera viene intervistato in tv a «4 di sera» su Rete 4 e si lascia sfuggire, su Fakir, l'incredibile definizione «l'uomo ucciso». Chiaro, no? Non ha mica detto: «L'uomo morto». 🔗 Leggi su Iltempo.it

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