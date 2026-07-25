Non saremo più sicuri vendicandoci da soli

Un gioielliere condannato per aver sparato a una banda che aveva fatto irruzione nel suo negozio e minacciato la sua famiglia, uccidendo un membro della banda mentre era a terra sotto la custodia della polizia. La vicenda evidenzia due episodi distinti che coinvolgono reazioni a situazioni di violenza e minaccia. La condanna riguarda l’uso delle armi durante l’incidente e si inserisce in un quadro di legalità e giustizia.

Caro d’Errico,il gioielliere condannato per aver sparato alla banda che aveva fatto irruzione nel suo negozio e minacciato la sua famiglia e l’uomo morto mentre era bloccato a terra dai poliziotti sono due storie dei nostri tempi. Non conosco una sola persona che non chieda maggiore sicurezza. Ci sono quartieri a Napoli dove ci si sente esposti alla violenza e dove l’idea di difendersi da soli non sia così estrema. Non sono a favore di una giustizia privata ma viviamo tempi difficili. Maria Armano Cara signora Armano,Ha proprio ragione. Viviamo tempi difficili, terribilmente difficili, con la violenza che ogni giorno di più diventa il linguaggio dominante, l’unica moneta di scambio nel rapporto con gli altri. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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