Non è un mese per pendolari

Da ilgiorno.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ad agosto, molte persone scelgono di trascorrere le ferie al mare o in montagna, mentre altri restano a casa. La benzina ha raggiunto i 2 euro al litro, rendendo più difficile i viaggi in auto. La situazione ha portato alcuni a rinunciare agli spostamenti, preferendo il relax domestico o le attività vicino a casa. Le strade sono meno trafficate rispetto ai mesi di punta.

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Ad agosto tutti al mare, in montagna o, se proprio non si può con la benzina a 2 euro, a casa sul divano con i piedi a mollo nella bacinella come in un film degli anni Cinquanta. Dev’essere questa l’immagine che chi è alla regia del trasporto pubblico ha dei milanesi e dei lombardi. Già, perché alle tappe del calvario del pendolare cominciate con la chiusura delle scuole, e quindi con l’orario estivo che allunga i già lunghi tempi d’attesa dei milanesi alle fermate dei tram e bus, poi con i lavori in via Mazzini, in via Bramante e in via Torino che hanno sconvolto le linee tranviarie fra interruzioni e deviazioni, si aggiunge ora la chiusura per un intero mese del Passante ferroviario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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