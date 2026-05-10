Novità auto 2026 | tutti i modelli in arrivo mese per mese

Nel 2026, il mercato automobilistico si prepara a un susseguirsi di nuovi modelli, con uscite previste ogni mese. Dopo un periodo di incertezze legate alle crisi recenti, il settore si sta riprendendo, anche grazie a un rallentamento delle politiche europee che spingevano verso l'elettrico totale. Le case automobilistiche hanno annunciato una serie di innovazioni e lanci che interesseranno diversi segmenti e tecnologie.

Life&People.it Il mondo auto riparte, sperando di mettersi finalmente alle spalle le crisi che hanno costellato i mesi passati e forte di un passo indietro dell’Europa per quanto riguarda la politica del “tutto elettrico”. Nuovi modelli in uscita nel 2026, tante novità, elettrico destinato comunque ad essere ancora protagonista nell’auto, modelli di taglie e stili differenti. Dalle citycar alle sportive, agli immancabili SUV. I motori termici continueranno a dire la loro, per lo più accompagnati a vari livelli di elettrificazione. Ma a cosa dobbiamo prepararci? Novità auto e modelli in uscita mese per mese. Gennaio.. È già disponibile ma rappresenta comunque una novità l’Alfa Romeo Tonale restyling, rinnovata esteticamente e negli interni, con ritocchi piccoli ma importanti.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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