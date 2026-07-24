Sciopero treni 24 luglio agitazione di 24h indetta da Cub Trasporti Sgb fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21

Da ilgiornaleditalia.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno sciopero di 24 ore nel trasporto ferroviario si svolge oggi, venerdì 24 luglio, indetto da Cub TrasportiSgb. L'agitazione è iniziata alle 21 di ieri, giovedì 23 luglio, e si concluderà alle 20:59 di oggi. Sono previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero interessa il servizio ferroviario nazionale.

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Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, proclamato da Cub TrasportiSgb, è iniziato alle 21 di giovedì 23 luglio e terminerà alle 20:59 di oggi, venerdì 24 luglio È in corso oggi, venerdì 24 luglio, lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario indetto da Cub TrasportiSg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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