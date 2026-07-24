Uno sciopero di 24 ore nel trasporto ferroviario si svolge oggi, venerdì 24 luglio, indetto da Cub TrasportiSgb. L'agitazione è iniziata alle 21 di ieri, giovedì 23 luglio, e si concluderà alle 20:59 di oggi. Sono previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero interessa il servizio ferroviario nazionale.

Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, proclamato da Cub TrasportiSgb, è iniziato alle 21 di giovedì 23 luglio e terminerà alle 20:59 di oggi, venerdì 24 luglio È in corso oggi, venerdì 24 luglio, lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario indetto da Cub TrasportiSg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

© Ilgiornaleditalia.it - Sciopero treni 24 luglio, agitazione di 24h indetta da Cub Trasporti/Sgb, fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al via sciopero treni 11 e 12 giugno, agitazione di 23 ore dalle 03 alle 02, fasce di garanzia 6-9 e dalle 18 alle 21Il servizio ferroviario sarà sospeso dalle tre del mattino del 11 giugno fino alle due del mattino del 12 giugno, con fasce di garanzia tra le 6 e le...

Sciopero treni 11-12 giugno, agitazione di 23 ore dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì, fasce di garanzia 6-9 e 18-21Uno sciopero nazionale dei treni è stato annunciato per l’11 e il 12 giugno, con una durata di 23 ore, dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì.

Temi più discussi: Sciopero treni oggi 24 luglio: gli orari e le fasce di garanzia; Sciopero 23-24 luglio 2026; Treni a rischio per 24 ore a causa di uno sciopero nazionale; Settimana di scioperi, dopo gli aerei oggi si fermano i treni.

Inizia alle 21 di oggi, giovedì 23 luglio, un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, che terminerà quindi alle 20:59 di domani. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno: all’astensione dal lavoro, indetta da Cub Trasporti/Sgb, è chiamato il x.com

Sciopero treni oggi 24 luglio, stop di 24 ore: a rischio corse Trenitalia, Italo e TrenordSciopero treni oggi 24 luglio, disagi per chi viaggia: garantiti alcuni collegamenti nelle fasce garantite e indicate le procedure per ottenere il rimborso. notizie.it

Sciopero dei treni oggi e domani 23 e 24 luglio: gli orari e le fasce di garanziaInizia alle 21 di oggi, giovedì 23 luglio, un altro sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, che terminerà alle 20:59 di domani, venerdì 24 luglio. All’astensione dal lavoro, indetta da ... tg.la7.it