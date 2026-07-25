Noah Lyles ha corso i 100 metri in 9.79 secondi durante i Campionati Nazionali Statunitensi di atletica a New York, stabilendo la miglior prestazione mondiale dell’anno. La gara si è svolta all’Icahn Stadium, dove il campione olimpico ha conquistato la vittoria con questa prestazione.

Noah Lyles lancia un segnale impressionante durante i Campionati Nazionali Statunitensi di atletica. All’Icahn Stadium di New York il campione olimpico ha dominato la finale dei 100 metri correndo in 9.70, miglior tempo mondiale stagionale. Una prova di forza costruita fin dalla partenza e completata con una progressione travolgente, che gli ha permesso di precedere Ronnie Baker e Kenny Bednarek. Lyles è uscito brillantemente dai blocchi e ha mantenuto un’azione efficace fino al traguardo, favorito anche da un vento regolare di +0,8 ms. Con il 9.79 ha migliorato di tre centesimi il precedente primato mondiale stagionale, stabilito dal giamaicano Oblique Seville con 9. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Noah Lyles vola a New York: 9.79 nei 100 metri e miglior prestazione mondiale dell’anno

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