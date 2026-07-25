Achinoam Nini, nota come Noa, sta portando avanti una serie di concerti in Italia, tra cui uno al Castello Sforzesco di Milano e un altro al Festival internazionale del jazz a La Spezia. Recentemente ha dichiarato di aver ricevuto minacce e insulti, ma ha affermato di non poter ignorare le difficoltà. La cantante ha parlato di come la speranza rappresenti una scelta, e di come la gioia sia per lei una fonte di energia e guarigione.

Milano, 25 luglio 2026 – Prima il Festival internazionale del jazz a La Spezia, oggi il Castello Sforzesco di Milano: Achinoam Nini, conosciuta in tutto il mondo come Noa, continua la propria estate di concerti in Italia. Cantautrice, musicista e attivista: da sempre Noa porta sui palchi internazionali messaggi di pace e di fratellanza. Noa, da tempo sei sia un’artista di fama sia un’attivista impegnata. Stiamo attraversando uno dei periodi più bui della scena internazionale degli ultimi decenni. Come stai vivendo questo momento? "Vivo questo momento con un dolore immenso. A volte con disperazione, a volte con rabbia, a volte con incredulità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Noa: “Minacciata e insultata, ma non posso voltarmi dall’altra parte. La speranza è una decisione, la gioia carburante e medicina”

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