Un politico di sinistra ha suggerito ai ricchi di autotassarsi, invitandoli a contribuire di più alle casse pubbliche. La proposta è arrivata nel corso di un intervento pubblico, dove si è rivolta direttamente a chi possiede patrimoni elevati, chiedendo loro di assumersi una responsabilità fiscale più grande. La richiesta si inserisce in un dibattito più ampio sulle tasse e sulla redistribuzione delle risorse.

Ci risiamo. Quando la sinistra italiana resta senza idee, prende il primo aereo per Londra. Stavolta non per studiare il liberismo britannico, che pure ha trasformato il Regno Unito in una delle economie più dinamiche d’Europa, ma per importare un appello firmato da un gruppo di milionari - 120 per l’esattezza tra cui Richard Curtis che ha scritto la storia di Notting Hill - che chiedono di essere tassati di più. Propongono un’imposta del 2% sui patrimoni superiori ai 10 milioni di sterline. Nicola Fratoianni s e n’è innamorato all’istante. Ha letto la notizia e, senza perdere tempo, ha deciso di rivolgere lo stesso invito ai super ricchi italiani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nicola Fratoianni ai ricchi: "Chiedete di autotassarvi"

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