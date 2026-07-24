120 multimilionari inglesi hanno scritto al nuovo Primo Ministro chiedendo di essere tassati di più, affermando che per loro non rappresenta un problema. La richiesta arriva dopo che alcuni superricchi nel Regno Unito hanno manifestato disponibilità a contribuire di più. La notizia è stata riportata come esempio di come alcuni tra i più ricchi siano disposti a pagare di più in tasse. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali risposte o sviluppi successivi.

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2026 "Avete visto che cosa è successo in Inghilterra? Una cosa interessante: 120 multimilionari inglesi hanno scritto al nuovo Primo Ministro e gli hanno scritto una cosa molto semplice, gli hanno detto: "Tassaci di più, chiedici qualcosa in più perché per noi non è un problema". Ho letto questa notizia e mi è venuta un’idea: ho pensato di rivolgermi a voi, ai super ricchi, ai grandi ricchi, a chi ha grandi patrimoni e grandi ricchezze nel nostro Paese." Così Nicola Fratoianni di Avs in un video messaggio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Fratoianni ai superricchi: Fate come i multimilionari inglesi, chiedete di essere tassati di più

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