In Italia, il fascismo non è stato ancora affrontato come il nazismo in Germania. Sebbene ci siano numerose pubblicazioni sulla questione, il Paese non ha fatto pienamente i conti con quel passato. Sul teatro di regia emergono dati interessanti, ma l’analisi storica resta complessa e ancora aperta. La discussione sul tema continua senza una piena chiusura, evidenziando come il passato fascista sia ancora presente nel dibattito pubblico e culturale.

Come sappiamo, a differenza della Germania con il Nazismo, l’Italia non è mai riuscita a fare pienamente i conti con il fascismo. Non che manchi una vasta storiografia al riguardo. Ma ad un livello politico e culturale più diffuso è prevalso un atteggiamento reticente che spesso ha sfiorato la rimozione. Le ragioni sono numerose. Su tutte l’imbarazzo per il vasto consenso di cui il regime fascista aveva goduto e per i troppi elementi di continuità tra il Ventennio e la stagione successiva della Repubblica. Più comodo allora considerarlo una sciagurata parentesi, se non proprio un errore della storia, invece di indagare le ragioni profonde che permisero al fascismo di affermarsi e di diventare una dittatura feroce con l’appoggio crescente degli italiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Neanche con la scena fascista abbiamo fatto i conti. Sul teatro di regia i dati più interessanti

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