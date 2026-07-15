La Spagna ha eliminato la Francia in una partita del Mondiale, battendola nettamente. La squadra francese, considerata favorita, aveva già perso l’Europeo due anni fa e la Nations League l’anno scorso. Un episodio ha attirato l’attenzione: un giocatore francese, chiamato in causa per un episodio di violenza, è stato fatto sedere al tavolo con Zidane, ma non gli è stato consentito di entrare neanche nella cucina.

La Spagna ha eliminato ieri sera in maniera netta la Francia. La squadra di Deschamps era la massima favorita per la vittoria del Mondiale, ma dopo l’Europeo di due anni fa e la Nations League dell’anno scorso, ha dovuto cedere il passo ancora una volta alle ‘Furie Rosse’. Tra le stelle francesi più criticate c’è sicuramente Olise. Mondiali, quante critiche per Olise in Francia. Il giornalista Daniel Riolo ad After Rmc ha attaccato duramente il calciatore del Bayern Monaco: “ Abbiamo fatto sedere Olise al tavolo con Platini e Zidane, ma non può entrare nemmeno in cucina. Per la prima volta in 20 anni in questo programma, mi pento terribilmente di aver fatto certi commenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Olise massacrato in Francia: “Lo abbiamo fatto sedere al tavolo con Zidane, ma non può entrare neanche nella cucina”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Sui vaccini l’Europa ha fatto tutto da sola. Non abbiamo visto neanche un dossier»L’ex presidente di Farmindustria ha affermato che l’Europa ha gestito autonomamente la distribuzione dei vaccini, senza condividere dossier con...

Francia vs Costa d’Avorio: confermate le formazioni per lo scontro di riscaldamento della Coppa del Mondo con Mbappe, Olise e Cherki titolariLa Francia ha ufficializzato le formazioni per l’amichevole contro la Costa d’Avorio, in programma questa sera.