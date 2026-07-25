nazionale i calciatori hanno fatto il tifo per mancini

I calciatori della nazionale hanno mostrato il loro supporto a Mancini, secondo quanto riferito. Nel frattempo, il presidente di un ente sportivo si trova a Sabaudia, dove sta valutando la situazione, come riportato dal Corriere della Sera. La sua presenza nella località balneare è stata confermata, ma senza ulteriori dettagli sulle decisioni in corso. Nessun altro elemento è stato comunicato riguardo alle ragioni di questa visita o alle eventuali azioni future.

Povero Malagò, sta riflettendo a Sabaudia. Povero Malagò. Il Corriere della Sera informa che è a Sabaudia e scrive che “davanti al mare di Sabaudia, sta riflettendo su tutto questo”. Tutto questo è il profondo scetticismo che ha accolto la notizia di Pirlo come prossimo commissario tecnico della Nazionale. Una scelta che prescinde dal curriculum e dalla storia personale. È una scelta di amicizia, di prossimità. Viene scelto l’uomo ritenuto più malleabile dalla coppia Maldini-Leonardo che Malagò ha messo alla guida della direzione tecnica dell’Italia del calcio. Il Corriere della Sera – in un pezzo molto informato a firma Alessandro Bocci e Monica Colombo – ricorda che Maldini voleva Pirlo già al Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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