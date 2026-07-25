Una confusione evidente ha portato a un errore di chiamata, coinvolgendo anche un allenatore, che ha rifiutato l’offerta. La situazione è stata descritta come caotica e difficile da gestire. Tra le figure coinvolte, ci sono Maldini e Malagò, che si sono dichiarati maoisti, facendo riferimento a una citazione di Mao Tse Tung. La frase citata suggerisce che la confusione può portare a risultati positivi o favorevoli.

La speranza è Mao Tse Tung. Per una volta, è bene che Maldini e Malagò si professino comunisti. Di più: maoisti. Possono aggrapparsi a una delle massime più note di Mao Tse Tung: “Grande è la confusione sotto il cielo; la situazione è eccellente”. Potrebbero rifarsi anche a Schumpeter e la “distruzione creativa”. Mettetela come volete. Fatto sta che il nuovo ciclo della Nazionale nasce in condizioni di sconcerto per la scelta di Andrea Pirlo nata dopo aver inseguito – così ha detto Maldini in conferenza stampa – Ancelotti e Guardiola. Persino il giornalismo sportivo italiano non ce l’ha fatta a girarsi dall’altra parte. Thiago Motta non allena da due anni, Maldini lo ha chiamato per la Nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nazionale, è tale la confusione che hanno chiamato persino Thiago Motta (e si sono fatti dire di no!)

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