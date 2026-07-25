Il Brasile ha battuto l’Italia al tie-break in semifinale alla Nations League di volley. La partita è stata molto combattuta, con entrambe le squadre che hanno lottato punto a punto. L’Italia, che puntava alla quarta finale in cinque anni, non è riuscita a superare il turno. La sfida si è conclusa con il punteggio finale di 3-2 in favore del Brasile. L’Italia saluta così la possibilità di conquistare il terzo titolo consecutivo.

L’Italia Saluta il Sogno di un Tris al Volleyball Nations League 2026. MACAO (CINA) (ITALPRESS) – L’Italia, con l’intento di raggiungere la quarta finale in cinque anni, ha visto svanire il sogno di realizzare un storico tris al Volleyball Nations League 2026. La semifinale contro il Brasile si è rivelata una battaglia intensa, con l’Azzurra che cede il passo a un grande avversario, perdendo con un punteggio di 2-3 (25-21; 21-25; 24-26; 25-22; 12-15). La stella brasiliana Ana Cristina ha guidato la squadra, risultando determinante nella vittoria carioca. Nonostante l’ottimo inizio nel primo set, le ragazze allenate da Julio Velasco dovranno ora concentrarsi per la medaglia di bronzo, sfidando domani la perdente tra Turchia e Cina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Nations League di Volley: Brasile supera Italia in semifinale al tie-break in un match combattuto.

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