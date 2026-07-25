LIVE Italia-Brasile 2-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | ennesimo tie-break tra le due rivali eterne

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel match tra Italia e Brasile, il punteggio al momento è 2-2 e si sta giocando il quinto set. Durante la partita, l’attacco di Egonu si è protratto con una battuta lunga e una parallela che ha portato il punteggio in pareggio. L’attaccante ha anche tentato un attacco sull’asta, mentre le opposte italiane non sono riuscite a trovare la loro efficacia nelle ultime fasi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Lunga la battuta di Egonu. 4-4 Parallela di Egonu. 3-4 Egonu attacca sull’asta. Ci stanno mancando le nostre opposte oggi. 3-3 Violento diagonale di Rosamaria. 3-2 Primo tempo di Danesi. 2-2 Primo tempo di Diana. 2-1 Roberta non si capisce con la sua centrale Diana, il pallone cade. 1-1 Due difese assurde del libero brasiliano, poi diagonale vincente di Sylla. Adesso davvero è una sfida campale. 0-1 Ace di Roberta. Palla che tocca il nastro e finisce nel campo delle azzurre. 12.07 Inizia il quinto set con Roberta in battuta. 12.06 16 punti per Nervini, 12 Egonu, 11 Sylla. 12.04 Adesso sarà proprio una battaglia di nervi, punto a punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Brasile | Volleyball Nations League Femminile Semifinale | 25 luglio 2026 PUNTEGGIO LIVE

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