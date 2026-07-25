LIVE Italia-Brasile 2-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | ennesimo tie-break tra le due rivali eterne

Notizia in breve

Nel match tra Italia e Brasile, il punteggio al momento è 2-2 e si sta giocando il quinto set. Durante la partita, l’attacco di Egonu si è protratto con una battuta lunga e una parallela che ha portato il punteggio in pareggio. L’attaccante ha anche tentato un attacco sull’asta, mentre le opposte italiane non sono riuscite a trovare la loro efficacia nelle ultime fasi.