Natale Estivo | che boom Musica e bella movida | Ok le aperture serali

Durante il terzo giovedì di luglio, il centro storico si è trasformato in un ambiente natalizio, con musica e movida che hanno animato le strade. Le aperture serali sono state approvate e molte attività hanno partecipato, creando un’atmosfera di festa in piena estate. Le vie sono state riempite di luci, musica e persone che hanno scelto di vivere il Natale in piena estate.

L’atmosfera del Natale ha fatto capolino nel cuore dell’estate conquistando il centro storico. Il terzo appuntamento dei giovedì di luglio ha trasformato le vie della città in un palcoscenico a tema natalizio. Il bilancio dell’iniziativa è positivo sia per gli organizzatori sia per i commercianti. "Ho visto che c’era tanta gente, anche l’abbassamento delle temperature ha aiutato – commenta il presidente di Confesercenti Stefano Bonfanti– il back dei commercianti è positivo, tante persone hanno fatto acquisti. La particolarità dell’anticipo del Natale è stata caratteristica. Il prossimo appuntamento sarà dedicato al compleanno di Harry Potter e speriamo di avere ancora più persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Natale Estivo: che boom. Musica e bella movida: Ok le aperture seraliConfesercenti e Confcommercio: Un appuntamento positivo e che non deve essere abbandonato. La gente ha voglia di vivere il centro. lanazione.it