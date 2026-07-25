Nasce Casalecchio Riformista | Confronto e competenza

Una nuova lista civica, Casalecchio Riformista, si presenta alle elezioni comunali. Il gruppo si definisce orientato a promuovere confronto e competenza. La formazione si propone di rappresentare cittadini e interessi locali, senza indicare ancora candidati specifici. La presentazione ufficiale è avvenuta in una riunione pubblica, con definizione di obiettivi e valori. La lista intende partecipare alle consultazioni elettorali nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Una nuova lista civica si affaccia sul palcoscenico della politica di Casalecchio: Casalecchio Riformista. Nata sul modello di quella esistente da due anni a Zola Predosa (Zola Riformista) e che, in pochi mesi, alle elezioni comunali del 2024 collezionò un sorprendente 9 per cento di voti, un consigliere e il vice sindaco, Casalecchio Riformista ci prova riunendo tre partiti (Italia Viva, Partito socialista italiano e Partito Liberal democratico) e puntando ad un paio di obiettivi: sostenere nel 2029 la ricandidatura a sindaco di Matteo Ruggeri, attuale sindaco di Casalecchio, e perseguire nuove politiche di Welfare. "Per governare Casalecchio – afferma il sindaco Ruggeri – non si può prescindere dalla Casa Riformista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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