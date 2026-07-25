Tra i membri dello staff di Allegri a Napoli c’è anche un “dronista” che ha già collaborato con un ex allenatore della squadra. Nel ritiro di Dimaro Folgarida, che si concluderà con la presentazione ufficiale della squadra questa sera e l’amichevole contro la Carrarese domenica alle 18, è presente anche questa figura specializzata. La partita si svolgerà nella Val di Sole, nell’ultimo fine settimana del ritiro.

Inizia l’ultimo weekend del ritiro di Dimaro Folgarida, quello della presentazione della squadra in Piazza Madonna della Pace, in programma stasera e della seconda ed ultima amichevole in Val di Sole contro la Carrarese (domenica alle 18). Il Napoli va avanti sulle cessioni per sfoltire l’organico, ieri ha ufficializzato la cessione di Ambrosino al Modena in prestito con diritto di riscatto, mentre Hasa ha lasciato il ritiro di Dimaro per trasferirsi al Frosinone. Ieri pomeriggio in Val di Sole, invece, è arrivato Cheddira su cui spingono il Verona e proprio il Frosinone, che sostituirà l’infortunato Lucca durante gli allenamenti in ritiro, ma è destinato poi ad andare a giocare altrove. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, nello staff di Allegri c'è anche un «dronista»: ha collaborato anche con Sarri

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NAPOLI, PRESENTATO LO STAFF DI MASSIMILIANO ALLEGRI

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