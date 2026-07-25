Il 22 luglio, un uomo di 91 anni e una donna di 86 hanno celebrato 62 anni di matrimonio, raggiungendo le nozze d’avorio. La coppia, composta da un medico e una crocerossina, ha quattro figli e nove nipoti. I due hanno deciso e pronunciato il loro sì in tempi rapidi, senza indicazioni di eventi o circostanze particolari. La cerimonia ha segnato più di mezzo secolo di unione, con una storia condivisa alle spalle.

Nando de Sanctis e Fabiola Visocchi il 22 luglio hanno festeggiato le nozze d’avorio, 62 anni di matrimonio. Lui ha 91 anni, lei ne ha 86: hanno quattro figli, nove nipoti e il loro sì è stato deciso e pronunciato in tempi record. Si conoscono in ospedale alla fine del 1963 — lei crocerossina, lui medico — e la data delle nozze viene scelta in base alle esigenze professionali dello sposo. Chirurgo ortopedico in carriera, da subito detta i tempi della loro vita in base ai suoi impegni. Del resto, non c’è motivo di aspettare: si sono piaciuti subito e puntare sull’estate consente di avere qualche giorno libero per concedersi un viaggio di nozze. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Nando de Sanctis e Fabiola Visocchi, 62 anni di matrimonio per il medico e la crocerossima

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