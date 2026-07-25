Musicagiovane Ecco l’edizione dell’estate
Durante l’estate si è tenuta una nuova edizione di “Musicagiovane”, la rassegna organizzata dall’Accademia dei Romiti. L’evento, dedicato ai giovani interpreti, ha avuto il suo momento più importante a maggio, quando si sono svolti i principali concerti e esibizioni. La manifestazione ha coinvolto diversi artisti emergenti, offrendo loro uno spazio di visibilità e confronto.
C’ è un nuovo appuntamento di “Musicagiovane“, la rassegna promossa dall’Accademia dei Romiti dedicata ai giovani interpreti, che ha avuto il suo clou nel mese di maggio. Ora c’è la “Summer edition“. Per l’occasione è stato predisposto questo programma per il pomeriggio di oggi nella chiesa di San Pellegrino: alle 17, c’è l’intervento di Filippo Matarazzi, che parlerà dell’antica, plurimillenaria “Festa del Maggio“ del 30 aprile, in ricordo dell’arrivo del Pellegrino da cui il toponimo del paese. Alle 17.45 sarà la volta di Silvia Marcellini, che proporrà un approfondimento per conoscere la chiesa di San Pellegrino e le preziose opere d’arte custodite al suo interno, ottimamente restaurate grazie all’impegno di tanti, a cominciare dallo storico parroco monsignor Luigi Merli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Anteprima d'estate, si chiude la seconda edizione dell'evento promosso da Artigiano in FieraOggi si conclude la seconda edizione di Anteprima d'estate, evento organizzato da Artigiano in Fiera a Milano.
Leggi anche: Premio “Dino Tiberi“. Ecco i vincitori dell’edizione 2026