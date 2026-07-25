Musicagiovane Ecco l’edizione dell’estate

Notizia in breve

Durante l’estate si è tenuta una nuova edizione di “Musicagiovane”, la rassegna organizzata dall’Accademia dei Romiti. L’evento, dedicato ai giovani interpreti, ha avuto il suo momento più importante a maggio, quando si sono svolti i principali concerti e esibizioni. La manifestazione ha coinvolto diversi artisti emergenti, offrendo loro uno spazio di visibilità e confronto.