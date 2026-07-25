Un pensionato di 75 anni, originario di Prato, è morto ieri in mare a Castiglione della Pescaia dopo aver accusato un malore. È il quinto caso di decesso in mare dall’inizio dell’estate in questa zona. Il pensionato si trovava in acqua quando si è sentito male e sono stati chiamati i soccorsi, ma non è sopravvissuto. La comunità locale è in stato di shock.

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 25 luglio 2026 – Castiglione della Pescaia ieri è sotto choc per la morte improvvisa del pensionato, di 75 anni, originario di Prato, deceduto dopo aver accusato un malore mentre si trovava in mare. L’episodio si è verificato nella zona del lungomare di Ponente, in un tratto di spiaggia affollato di bagnanti. A un certo punto l’uomo è stato visto riverso in acqua in evidente difficoltà. I bagnini . I primi a rendersi conto della situazione sono stati i bagnini che, intuendo la gravità del momento, hanno immediatamente dato l’allarme e riportato il settantacinquenne a riva. Sul posto sono stati rapidissimi i tentativi di rianimazione: il personale del 118, giunto in breve tempo, ha praticato a lungo il massaggio cardiaco sulla battigia, cercando in ogni modo di stabilizzare l’uomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore dopo un malore in mare: è il quinto caso dall’inizio dell’estate in Maremma. Castiglione sotto choc

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