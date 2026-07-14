Un ragazzo di 14 anni è deceduto dopo sei giorni di ricovero in ospedale. Il malore si è verificato mentre nuotava in mare, sulla spiaggia libera di Sottomonte a Pesaro, sotto gli occhi di un amico. Dopo l'incidente, è stato trasferito in terapia intensiva, dove ha lottato contro le conseguenze dell'emergenza. Alla fine, il suo corpo ha smesso di rispondere alle cure.

PESARO - Sono stati sei giorni di attesa, speranza e dolore. Oggi pomeriggio si è spento il ragazzo di 14 anni ricoverato in condizioni gravissime dopo essere finito sott'acqua mentre faceva il bagno nella spiaggia libera di Sottomonte, a Pesaro. Il dramma era avvenuto mercoledì 8 luglio e, nonostante i soccorsi tempestivi e le cure dei medici, il giovane non è mai riuscito a riprendersi. Il malore durante il bagno Il 14enne, residente a Tavullia, era entrato in acqua con un amico di 15 anni. I due stavano nuotando non lontano dalla riva, nei pressi della scogliera, quando improvvisamente il ragazzo è scomparso tra i flutti. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colto da un malore che gli ha fatto perdere conoscenza. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Muore a 14 anni dopo sei giorni di agonia: fatale il malore in mare a Sottomonte sotto gli occhi dell'amico

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