Mourinho e Real Madrid iniziano il pre-campionato con una vittoria per 1-0 sul campo di allenamento

Il Real Madrid ha vinto 1-0 un’amichevole a porte chiuse contro l’Alcorcon al Valdebebas, meno di un mese dall’esordio in Liga contro l’Espanyol. Mourinho è presente alla partita di preparazione.

2026-07-24 23:42:00 Breaking news: Il Real Madrid ha iniziato la preparazione per la nuova stagione con un’amichevole a porte chiuse contro l’Alcorcon al Valdebebas, meno di un mese prima della gara d’esordio della Liga in casa dell’Espanyol. I tifosi hanno potuto assistere al riscaldamento e ai primi 25 minuti della partita allo Stadio Alfredo Di Stefano, offrendo un primo assaggio della nuova squadra di Jose Mourinho in azione. I portieri Andriy Lunin, Fran Gonzalez e Sergio Mestre sono scesi in campo per primi, lavorando con il preparatore dei portieri Nuno Santos, prima che il resto della squadra seguisse la guida dei preparatori atletici Antonio Pintus e Antonio Dias. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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