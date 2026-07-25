Con l’arrivo dei mesi estivi, molti appassionati di motori si preparano a visitare i musei della Motor Valley. Queste strutture raccolgono esposizioni di auto e moto storiche, modelli rari e memorabilia legate alle case automobilistiche. Le visite sono una tappa obbligatoria per chi desidera approfondire la storia e l’evoluzione dei veicoli. La maggior parte dei musei è aperta durante la stagione estiva, offrendo accesso a collezioni di grande valore.

Con i mesi estivi arrivano le ferie, ma la passione per i motori non va in vacanza. Per chi vive di due o quattro ruote, una visita ai tanti musei che popolano la Motor Valley è di dovere. Che si tratti di auto storiche, marchi iconici o personaggi che hanno inciso il proprio nome nell'epica dei motori, il bacino dell'Emilia-Romagna ospita tutti i musei necessari per soddisfare la propria curiosità ed arricchire la propria conoscenza in materia. Quella che si profila è un'enciclopedia che si sviluppa lungo le autostrade A1 e A14 senza interruzione, motivo per cui abbiamo stilato un vero e proprio tour di alcuni dei migliori musei da visitare, partendo da Parma, passando per Modena e Bologna, fino ad arrivare a Rimini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Motor Valley: i migliori musei. Un tesoro da scoprire

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

10 Best Things to Do in Leadville Colorado This Season

Notizie e thread social correlati

Ruote da sogno: l’hub della Motor ValleyNegli ultimi dieci anni, un centro dedicato alle ruote di alta gamma ha sviluppato un modello che combina passione, cultura motoristica e competenza...

Leggi anche: Futurmotive Talks 2026. Tra Motor Valley e IA

Argomenti più discussi: Guida sulla Motor Valley fuori porta da Reggio Emilia a Parma; Vacanze, le attrattive della Motor Valley per chi ama i motori; Energia intelligente nel cuore della Motor Valley: il progetto di DKC Europe e Evotek Automotive; Eventi nella Motor Valley a luglio: il calendario del mese tra World Ducati Week ed ELMS.

Dal Motor Park, dove sono cresciuti Rossi e Simoncelli, al trionfo di Bulega a Misano: la Motor Valley e la Riviera protagoniste su Lepida TV #Cattolica #MisanoAdriatico #Attualita x.com

Motor Valley Fest 2025 a Modena. Motori, storia e industria 5.0Dal 5 all’8 giugno 2025 torna a Modena il Motor Valley Fest, una grande festa dedicata ai motori, con sfilate di automobili e moto, raduni e parate che animeranno la città e coinvolgeranno il pubblico ... quotidiano.net