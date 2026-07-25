Moto contro un cinghiale | centauro ferito animale morto nell’impatto
Un motociclista è rimasto ferito dopo aver investito un cinghiale lungo una strada. L’incidente è avvenuto quando l’animale ha attraversato improvvisamente la carreggiata. L’impatto ha causato la morte del cinghiale e ha provocato il ferimento del centauro, che è stato trasportato in ospedale per le cure. Non si sono verificati altri mezzi coinvolti. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.
Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un incidente causato dall’attraversamento di un cinghiale. Stavolta a farne le spese è stato un motociclista, rimasto ferito dopo essersi trovato l’animale davanti alla moto senza alcuna possibilità di evitarlo. Secondo una prima ricostruzione, il cinghiale avrebbe invaso improvvisamente la carreggiata proprio mentre il centauro stava transitando lungo quel tratto di strada. Lo scontro è stato inevitabile: l’urto ha scaraventato il motociclista sull’asfalto. Chi ha assistito alla scena ha immediatamente allertato i soccorsi. In pochi minuti sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al ferito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Cinghiale imprudente!
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La dieta si fa a settembre. A Norcia si fa sul serio. Dal 1850 accendiamo il fuoco per servirvi l'Umbria vera. Salsicce succulente, cinghiale, tagli di carne locale cotti alla perfezione sulla nostra leggendaria griglia. Dopo una giornata di trekking o in moto sui facebook
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