La salma di un ragazzo di 15 anni, morto per folgorazione al luna park di Spotorno, è arrivata a Saronno. Il funerale è previsto per lunedì 27 luglio. La madre ha commentato che gli è stato strappato il futuro. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia in questo momento.

Saronno (Varese), 25 luglio 2026 – La comunità di Saronno resta stretta attorno alla famiglia di Alessio Colletti, il ragazzo di 15 anni morto nei giorni scorsi dopo essere stato folgorato al luna park di Spotorno. Nella giornata di oggi, sabato 25 luglio la salma farà ritorno in città, dopo l'autopsia eseguita a Savona. Lunedì 27 luglio, alle 15.30, nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, a Saronno, verranno celebrati i funerali. L’affetto della comunità. In queste ore sono centinaia i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia da amici, compagni di scuola, insegnanti e semplici conoscenti. Tutti ricordano Alessio come un ragazzo solare, educato e sempre sorridente, capace di lasciare un segno in chiunque lo avesse conosciuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto folgorato a 15 anni, la salma di Alessio arriva a Saronno. Lunedì 27 luglio sarà celebrato il funerale. La madre: “Gli è stato strappato il futuro”

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