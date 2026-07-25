Moretto | Situazione di Leão è molto complicata serve tempo E occhio anche a Santiago Giménez

Da pianetamilan.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il mercato del Milan si concentra sulle uscite, con la rosa da alleggerire per recuperare liquidità dopo investimenti superiori a 100 milioni. La situazione di Leão è definita molto complicata e richiede tempo per essere risolta. Nei piani del club anche il possibile addio di Santiago Giménez. La società sta valutando le opportunità di cessione per finanziare i prossimi acquisti. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle trattative in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Continua il mercato del Milan: i rossoneri sono concentrati in questo momento alle possibili uscite, visto che il bisogno è quello di sfoltire la rosa e fare un po' di cassa dopo aver investito più di 100 milioni senza cessioni per chiudere Ramos e Gila. Due giocatori che dovrebbero essere ceduti in estate sono Rafael Leão e Santiago Giménez. promowebapp Il futuro di Rafael Leão: cifre e retroscena di Moretto. Ecco gli ultimi aggiornamenti del giornalista Matteo Moretto da YouTube sul numero 10 portoghese: > "Si parla di Leão in ottica Roma che si sta concentrando su altri profili, ci sono altre priorità. Poi la situazione di Leão è molto complicata, serve tempo per sbloccarla, perché effettivamente il Milan chiede 5060 milioni". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

moretto situazione di le227o 232 molto complicata serve tempo e occhio anche a santiago gim233nez
© Pianetamilan.it - Moretto: "Situazione di Leão è molto complicata, serve tempo". E occhio anche a Santiago Giménez
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Milan, svolta per Leão e Santiago Giménez. Le richieste di Amorim a Cardinale. Occhio a KaretsasIl Milan sta lavorando per rinforzare la rosa, con possibilità di una svolta per Rafael Leão e Santiago Giménez.

Leggi anche: Santiago Gimenez come Leao, arriva l’annuncio sul futuro

Temi più discussi: Moretto - Milan, le ultime sul futuro di Leao: i sondaggi dalla Turchia e cosa può succedere; Moretto: Karetsas andrebbe più che volentieri al Milan. Ma è chiaro che per il Milan serve un’uscita, in particolar modo quella di Leao; Rabbia Gosens, Pellegrini e Salah: le 5 trattative che vi siete persi oggi (17/07); Moretto - Da Modric e Karetsas agli addii di Leao ed Estupuinan: il punto sul mercato del Milan.

situazione di moretto situazione di leãoMatteo Moretto fa chiarezza sul futuro di Leao: Interesse concreto dalla Turchia, ma nessuna offerta scritta. E sulla Roma dico questoMatteo Moretto fa il punto sui tanti rumors attorno al futuro di Rafael Leao: dall’interesse della Turchia fino alle voci sulla Roma Nel corso di un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l ... msn.com

situazione di moretto situazione di leãoFuturo Leao, pessime notizie di Moretto: Milan completamente spiazzatoRafael Leao blocca il mercato del Milan, che rimane spiazzato dalle ultime novità: gli aggiornamenti di Matteo Moretto ... spaziomilan.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web