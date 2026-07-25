Il mercato del Milan si concentra sulle uscite, con la rosa da alleggerire per recuperare liquidità dopo investimenti superiori a 100 milioni. La situazione di Leão è definita molto complicata e richiede tempo per essere risolta. Nei piani del club anche il possibile addio di Santiago Giménez. La società sta valutando le opportunità di cessione per finanziare i prossimi acquisti. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle trattative in corso.

Continua il mercato del Milan: i rossoneri sono concentrati in questo momento alle possibili uscite, visto che il bisogno è quello di sfoltire la rosa e fare un po' di cassa dopo aver investito più di 100 milioni senza cessioni per chiudere Ramos e Gila. Due giocatori che dovrebbero essere ceduti in estate sono Rafael Leão e Santiago Giménez. promowebapp Il futuro di Rafael Leão: cifre e retroscena di Moretto. Ecco gli ultimi aggiornamenti del giornalista Matteo Moretto da YouTube sul numero 10 portoghese: > "Si parla di Leão in ottica Roma che si sta concentrando su altri profili, ci sono altre priorità. Poi la situazione di Leão è molto complicata, serve tempo per sbloccarla, perché effettivamente il Milan chiede 5060 milioni". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Moretto: "Situazione di Leão è molto complicata, serve tempo". E occhio anche a Santiago Giménez

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