Mobilità annuale ATA punteggi e moduli | ecco la guida per non sbagliare QUESTION TIME con Dal Pino LIVE Lunedì 27 luglio alle 15 | 30

Notizia in breve

Entro il 4 agosto, il personale ATA deve presentare le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il prossimo anno scolastico. Questa procedura permette di richiedere un cambio di sede o di avvicinarsi alla propria residenza. La scadenza è importante per chi intende modificare la propria destinazione di servizio. La richiesta può essere presentata tramite i moduli specifici previsti dalla procedura. La procedura è illustrata anche durante un evento live programmato per il 27 luglio alle 15:30.