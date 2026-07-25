Sono stati destinati tre milioni di euro per affrontare la chiusura del ponte di via Cadorna. La somma sarà suddivisa tra sostegni agli esercenti e interventi per migliorare la viabilità. La misura mira a compensare le difficoltà economiche e di spostamento causate dalla chiusura, che durerà fino al termine dei lavori di ristrutturazione. Nessuna data precisa è stata comunicata, né dettagli sui criteri di distribuzione delle risorse.

Crema (Cremona) – Varato il pacchetto di misure straordinarie da tre milioni per il periodo di chiusura del ponte di via Cadorna. La manovra punta a sostenere il tessuto economico locale e a finanziare gli interventi necessari a garantire la mobilità durante il periodo dei lavori. I primi 240mila euro saranno così impiegati: 200mila per il fondo ristori e 40mila per l’esenzione dal pagamento della Tari, dell’imposta sulla pubblicità e del canone di occupazione del suolo pubblico per le attività interessate. I contributi. La Giunta ha già definito anche l’entità dei contributi a fondo perduto spettanti alle singole attività economiche, prevedendo tre fasce di contributo calcolato su base mensile: 900 euro per le attività di somministrazione di bevande e alimenti, 700 per gli esercizi di vicinato e 500 per i servizi alla persona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Misure straordinarie da tre milioni per ovviare alla chiusura del ponte: andranno ad esercenti e viabilità

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