Un nuovo gioco da tavolo dedicato a un mondo fantasy presenta il sistema dell’Allomanzia, una capacità magica che permette di manipolare le proprie risorse. Le regole prevedono l’uso di carte e pedine, con meccaniche che simulano il consumo e il recupero di metalli. La plancia rappresenta un paesaggio immaginario, mentre le miniature dei personaggi si muovono tra varie aree di gioco. La scatola include anche schede di riferimento e dadi speciali.

Il fantasy è da sempre una delle ambientazioni più amate nel mondo dei giochi da tavolo. Draghi, cavalieri, antichi regni e creature leggendarie continuano ad affascinare giocatori di ogni età, offrendo esperienze capaci di trasportarci in mondi ricchi di avventura e mistero. Negli ultimi anni, però, sempre più editori hanno scelto di ispirarsi anche a celebri opere letterarie, con l’obiettivo di trasformare romanzi di successo in vere esperienze ludiche. Non sempre questo passaggio risulta semplice. Realizzare un buon gioco ambientato in un universo narrativo tanto amato significa riuscire a rispettarne l’identità senza sacrificare la qualità delle meccaniche, evitando che il peso della licenza finisca per oscurare il valore del gameplay. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Mistborn, la recensione del gioco da tavolo: il segreto dell’Allomanzia

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