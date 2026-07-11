Pilgrims la recensione del gioco da tavolo | una curiosa avventura
Pilgrims è un gioco da tavolo sviluppato da Radim Jurda, ispirato all’omonimo videogioco di Amanita Design, nota per titoli come Machinarium e Samorost. La versione italiana è stata pubblicata da MS Edizioni. Il gioco propone un’esperienza di avventura, con meccaniche che richiedono esplorazione e risoluzione di enigmi. È stato progettato per più giocatori e si basa su un percorso narrativo che coinvolge i partecipanti in una serie di sfide.
Pilgrims – Nato dall’omonimo videogioco di Amanita Design, celebre software house ceca già conosciuta per titoli come Machinarium e Samorost, Pilgrims approda sui nostri tavoli grazie all’autore Radim Jurda e alla localizzazione italiana di MS Edizioni. Il risultato è un gioco di carte e gestione della mano, per 1-5 persone dagli 8 anni in su (durata circa 30-45 minuti), che punta tutto sull’immediatezza, sulla varietà delle partite e su un comparto artistico capace di catturare lo sguardo fin dal primo istante. Ma riuscirà a trasmettere le stesse sensazioni del videogioco senza perdere personalità? Scopriamolo insieme. Ambientazione & Contenuto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Pilgrims: anteprima di una curiosa avventura
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