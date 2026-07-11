Pilgrims la recensione del gioco da tavolo | una curiosa avventura

Notizia in breve

Pilgrims è un gioco da tavolo sviluppato da Radim Jurda, ispirato all’omonimo videogioco di Amanita Design, nota per titoli come Machinarium e Samorost. La versione italiana è stata pubblicata da MS Edizioni. Il gioco propone un’esperienza di avventura, con meccaniche che richiedono esplorazione e risoluzione di enigmi. È stato progettato per più giocatori e si basa su un percorso narrativo che coinvolge i partecipanti in una serie di sfide.