Nel cantiere di Miradolo Terme sono stati rubati attrezzature edili e gasolio. Il furto è stato scoperto e denunciato ieri da rappresentanti della ditta che gestisce i lavori, che si trovano lungo la strada provinciale e sono fermi da alcuni mesi.

Miradolo Terme (Pavia), 25 luglio 2026 - L adri nel cantiere per la costruzione di nuove villette. Il furto è stato scoperto e denunciato ieri, venerdì 24 luglio, dagli addetti della ditta abruzzese (di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo) che sta gestendo il cantiere lungo la Sp32, in realtà fermo da qualche mese. I carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Stradella, hanno effettuato il sopralluogo, avviando le indagini per cercare di risalire si responsabili del saccheggio. Un raid che però potrebbe essere avvenuto in un arco temporale abbastanza ampio, almeno di un paio di mesi. Non è escluso che i malintenzionati... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Miradolo Terme, furto in cantiere: rubate attrezzature edili e gasolio

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