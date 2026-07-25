Un uomo di 60 anni ha ricordato il padre, deceduto da tempo, sottolineando che parlava poco ma riusciva a farsi capire. Durante un'intervista, ha raccontato che il padre trasmetteva valori semplici e forti, senza bisogno di parole elaborate. La testimonianza ha suscitato emozione tra chi ascoltava, evidenziando come le storie di vita possono essere narrate con sincerità e senza effetti speciali.

Ci sono storie che non hanno bisogno di effetti speciali. Basta ascoltarle. Perché dentro le parole, nei ricordi raccontati con semplicità, si nasconde il valore di un’intera esistenza. È quello che è accaduto durante la lunga intervista concessa da Domenico Nardo a Fast News Platform, un viaggio nella memoria che ha ripercorso gli anni dell’infanzia, gli insegnamenti dei genitori, i primi passi nel mondo del lavoro, l’amore per la cultura e quella continua ricerca di nuovi orizzonti che ha caratterizzato tutta la sua vita. Le radici tra Sorianello e Soriano Calabro. Molti lo identificano come uno dei figli più rappresentativi di Soriano Calabro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Mio padre parlava poco, ma si faceva capire”: il ricordo di Domenico Nardo commuove e racconta una vita fatta di valori

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Ho perso mio padre… ma sono venuto a saldare il suo debito — Quello che ha fatto il contadino dopo

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