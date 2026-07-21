C’è il racconto di una vita, ma anche il legame profondo con una terra ricca di storia, cultura e identità. Sarà Domenico Nardo, figlio illustre della nobile Soriano Calabro, il protagonista del prossimo appuntamento de “L’Approfondimento” di Fast News Platform, il format che porta al centro della scena uomini, esperienze e territori attraverso una prospettiva internazionale. L’appuntamento è per venerdì 24 luglio alle ore 19:30 (ora Europa Centrale), in diretta e disponibile sul canale YouTube di Fast News Platform, sulle piattaforme in branding del progetto editoriale e su tutte le testate del gruppo. Una puntata con una forte dimensione internazionale: la trasmissione sarà seguita alle 13:30 a New York, alle 10:30 a Vancouver, alle 14:30 a Buenos Aires e alle 03:00 del mattino di sabato 25 luglio ad Adelaide, in Australia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Domenico Nardo, figlio illustre della nobile Soriano Calabro: una vita tra scuola, tribunali, libri e comunicazione a “L’Approfondimento” di Fast News Platform

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