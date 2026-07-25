Minori nei contesti di criminalità organizzata | pubblicata la legge sulle nuove misure di protezione

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2026 la legge 17 luglio 2026, n. 131, che introduce nuove misure di protezione e assistenza per minorenni e adulti di riferimento coinvolti in situazioni di grave pericolo legate alla criminalità organizzata. La normativa prevede interventi specifici per tutelare le persone esposte a rischi elevati in questi contesti. La legge si applica a casi di coinvolgimento diretto o indiretto nelle attività di organizzazioni criminali.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2026 la legge 17 luglio 2026, n. 131, che introduce misure di protezione e assistenza per i minorenni e per gli adulti di riferimento esposti a situazioni di grave pericolo nei contesti di criminalità organizzata. La legge prevede interventi di protezione personale e di assistenza sociale, economica, educativa e psicologica. Tra le misure previste rientrano il supporto sociale, pedagogico e psicologico, l’accesso all’istruzione obbligatoria e l’inserimento nella nuova realtà sociale. La legge contempla inoltre percorsi di formazione e riqualificazione professionale, interventi per l’inserimento lavorativo e misure dirette a favorire l’inclusione del minore e della famiglia di riferimento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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