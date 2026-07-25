Un 19enne è stato arrestato a Bagheria per aver minacciato rivali sui social media. L’individuo ha pubblicato diversi video in cui spara con armi verso il mare e sui cartelli stradali nel centro cittadino. Le forze dell’ordine hanno intercettato le immagini e proceduto all’arresto, ritenendo che i video costituiscano una minaccia. La polizia ha sequestrato le armi e avviato le indagini per verificare eventuali altri episodi.

Si è fatto riprendere e ha pubblicato diversi video sui social mentre spara con diverse armi verso il mare o sui cartelli stradali in pieno centro a Bagheria. Protagonista un 19enne destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Termini Imerese Sandro Potestio su richiesta del pm Danilo Angelini, eseguita dai carabinieri. Il provvedimento ipotizza i reati di detenzione e porto illegale di arma da sparo ed esplosione di colpi di arma da fuoco. I militari hanno individuato diverse immagini postate dall’indagato sui suoi profili social, nelle quali dava sfoggio di possedere più pistole di vario calibro e, soprattutto, di non avere alcun timore ad utilizzarle. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Minacciava con la pistola le bande rivali sui social: 19enne arrestato a Bagheria

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