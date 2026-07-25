Un sistema di droni è stato introdotto per monitorare il traffico autostradale. I velivoli sorvolano le corsie, rilevando code e incidenti fino a 13 chilometri di distanza. Possono anche individuare buche, problemi alla segnaletica e dissesti nel manto stradale. L’obiettivo è prevenire incidenti, in particolare durante i periodi di intenso flusso veicolare come l’esodo estivo. La tecnologia permette un intervento più rapido e mirato in caso di criticità sulla rete autostradale.

Un sistema di droni in grado di monitorare il traffico, prevenire dissesti nel manto stradale, riconoscere buche e problemi alla segnaletica. E, soprattutto, scongiurare incidenti, soprattutto nei giorni dei bollini caleidoscopici dell’esodo estivo. È la nuova frontiera di controllo della viabilità inaugurata da Milano Serravalle-Milano Tangenziali, gestore di 185 chilometri di rete che includono, tra le altre, le tangenziali milanesi e l’autostrada A7 nel tratto fino a Serravalle Scrivia. A vegliare sulla sicurezza di pendolari e vacanzieri ci penseranno ora proprio due velivoli, al centro di una sperimentazione appena varata in prossimità della barriera di Milano Ovest della stessa A7 e del raccordo autostradale tra Bereguardo e Pavia. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, arrivano i droni per monitorare il traffico in autostrada: «Vedono code e incidenti fino a 13 km di distanza»

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