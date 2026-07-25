A gennaio, ai vertici del club è stato comunicato che non c’era disponibilità di fondi. Dopo una lunga trattativa, l’allenatore ha risolto gli ultimi dettagli contrattuali con il Milan e si è ufficialmente unito al Napoli. La firma è arrivata dopo che la trattativa si era conclusa, anche se il tecnico è ancora lontano dalla Campania. La situazione finanziaria del club a inizio anno ha influenzato le decisioni sul mercato e sulla gestione dell’area tecnica.

Allegri è ufficialmente ripartito dal Napoli. Dopo una lunga telenovela, con l'operazione conclusa ma il tecnico ancora lontano dalla Campania, dopo aver risolto gli ultimi dettagli contrattuali che lo legavano al Milan il tecnico livornese si è ufficialmente unito alla sua nuova squadra. Con i rossoneri non è stata la più semplice delle separazioni: dopo un finale di stagione horror, senza gioco e con pochissimi punti accumulati, il Diavolo ha mancato il proprio obiettivo base, la qualificazione in Champions League. Da qui i programmi per il futuro sono radicalmente cambiati: Cardinale ha preso in mano il Milan e ha fatto piazza pulita esonerando, tra gli altri, anche mister Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Ordine rivela: "A gennaio fu detto ad Allegri che non c'era un euro"

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