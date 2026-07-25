Durante un'amichevole a Glasgow contro il Celtic, il difensore spagnolo ha giocato per circa 30 minuti prima di chiedere il cambio a causa di un fastidio alla coscia destra, vicino al quadricipite. È subentrato a un compagno di reparto all'inizio della ripresa, ma il suo esordio con la nuova squadra si è interrotto prematuramente.

L'esordio di Mario Gila con la maglia del Milan, nell'amichevole di Glasgow contro il Celtic, è durato solo mezz'ora. Il difensore spagnolo, subentrato a inizio ripresa a Tomori, ha infatti chiesto il cambio al 67' per un fastidio alla coscia destra, nella zona del quadricipite., Non ci sono ulteriori indicazioni per il momento, ma Gila ha chiesto di fermare il gioco dopo aver avvertito il problema e si è avvicinato ad Amorim per spiegare l'origine del fastidio. Il tecnico ha così optato per il cambio in modo precauzionale, inserendo al posto di Gila il classe 2008 bulgaro Vladimirov. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, l'esordio di Gila dura solo 30': cambio obbligato in amichevole per un fastidio alla coscia

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