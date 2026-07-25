Secondo quanto riportato, il tecnico dell'Atalanta avrebbe manifestato interesse per il centrocampista del Milan, considerato un obiettivo di mercato. Il club rossonero, però, non ha ancora chiarito se sia disposto a cedere il giocatore, che in questa stagione ha avuto un ruolo importante in squadra. La trattativa, quindi, resta aperta, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli sulle modalità di eventuale trasferimento.

Clamorosa indiscrezione di calciomercato fatta circolare dall'edizione odierna de 'Il Messaggero'. Secondo il quotidiano generalista capitolino, infatti, Christopher Nkunku, attaccante del Milan, è diventato un'idea concreta della Roma per rinforzare il reparto offensivo della squadra guidata da Gian Piero Gasperini, alla ricerca di un vice di spessore per l'olandese Donyell Malen. Calciomercato Milan: il piano della Roma e il fattore Gasperini. La Roma, segnalata parallelamente anche sulle tracce di Nicolò Tresoldi (Bruges) e Santiago Castro (Bologna), vorrebbe dunque tornare alla carica per Nkunku. Il francese era già stato trattato con il Milan durante l'ultima sessione invernale di calciomercato, poiché l'attaccante classe 1997 rappresenta un vero e proprio pallino tattico del tecnico Gasperini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, insidia Roma per Nkunku: lo vuole Gasperini. Il Diavolo apre alla cessione? Il punto

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