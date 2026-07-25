Una donna di 94 anni è stata raggirata da un falso maresciallo che ha chiamato al telefono, fornendo dettagli su un parente stretto. I truffatori stanno rendendo più sofisticate le proprie strategie, utilizzando dati sensibili per convincere l’anziana. La vittima si è fidata e ha mantenuto la conversazione, senza rendersi conto del raggiro in corso. La vicenda si è verificata a Sforzacosta.

Diventano sempre più articolati i tentativi di truffe telefoniche ai danni delle persone più vulnerabili. Spesso per incentivare la "credibilità" della storia, il malvivente dall’altro capo della cornetta, fornisce dati sensibili di un parente stretto del malcapitato come capitato alla madre 94enne di David Carletta, residente a Sforzacosta. Il telefono della casa ha squillato intorno alle 14.30 di giovedì, a rispondere è stata l’anziana che fortunatamente non era sola in quel momento, pertanto il raggiro ha avuto esito negativo. "Vorrei evitare che qualcun altro possa cascarci – racconta Carletta –. Mia madre ha ricevuto una telefonata da un finto maresciallo dei carabinieri, che si è presentato come maresciallo Primo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Mia madre 94enne agganciata al telefono dal falso maresciallo"

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