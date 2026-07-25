Metro Linea 1 chiusura anticipata il 27 e 28 luglio | gli orari delle ultime corse

Da 2anews.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il servizio della Metro Linea 1 terminerà alle 22:30 il 27 e 28 luglio, anziché l’orario normale. Le ultime corse partono da Colli Aminei alle 22:00 e da Centro Direzionale alle 22:15. La chiusura anticipata serve per verifiche, interventi di manutenzione e prove sui materiali. La circolazione riprenderà regolarmente il giorno successivo con orari abituali.

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Il servizio della Linea 1 terminerà prima per consentire verifiche, interventi di manutenzione sulla linea e prove sui materiali. ANM comunica le partenze conclusive da Colli Aminei e Centro Direzionale. Chiusura anticipata per la Metro Linea 1 di Napoli nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 luglio 2026. ANM informa che la modifica temporanea del servizio sarà necessaria per consentire lo svolgimento di attività di verifica e manutenzione lungo la linea e di prove sui materiali. I viaggiatori dovranno quindi tenere conto della conclusione anticipata del servizio e organizzare per tempo i propri spostamenti serali. La normale programmazione serale della Linea 1 sarà dunque modificata sia lunedì 27 sia martedì 28 luglio. 🔗 Leggi su 2anews.it

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