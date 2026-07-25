Meteo le previsioni in Campania per sabato 25 luglio 2026

Il sole splende a Avellino senza interruzioni durante tutta la giornata di sabato 25 luglio 2026. Non sono previste piogge o temporali. Le temperature dovrebbero rimanere stabili, e il cielo sarà sereno.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 25 luglio 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4511m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 4484m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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