meteo le previsioni in campania per sabato 11 luglio 2026

Sabato 11 luglio 2026 in Campania si prevede una giornata soleggiata in tutta la regione. A Avellino il cielo sarà limpido e senza nuvole, con sole che splenderà per tutto il giorno. Non sono previste precipitazioni o variazioni di temperatura. La giornata si svolgerà senza eventi meteorologici significativi.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 11 luglio 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4352m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4329m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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