Meteo Campania oggi sole e tempo stabile | domani peggiora con deboli piogge

Oggi in Campania il cielo è sereno e il tempo è stabile. Domani nel pomeriggio sono previste deboli piogge e il mare diventerà mosso. Il fine settimana presenta condizioni meteo variabili, con una giornata soleggiata seguita da un peggioramento nel pomeriggio di domenica.

Meteo Campania: oggi, sabato 25 luglio, sole e tempo stabile. Domani peggioramento pomeridiano con deboli piogge e mare fino a mosso. Fine settimana a due volti in Campania. Oggi, sabato 25 luglio, l’alta pressione garantirà condizioni stabili e soleggiate su tutta la regione. Domani, domenica 26 luglio, la pressione diminuirà rapidamente, favorendo un peggioramento nel corso del pomeriggio. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, aggiornate nel pomeriggio di venerdì 24 luglio, le piogge previste per domenica saranno generalmente deboli e tenderanno a esaurirsi entro la fine della giornata. Un campo di alta pressione interessa oggi la regione, assicurando tempo stabile e prevalentemente assolato. 🔗 Leggi su 2anews.it

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