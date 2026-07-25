Merz cambia il governo per arginare AfD prima del voto nei Länder In Sassonia-Anhalt l’estrema destra al 41% nei sondaggi

Da ilfattoquotidiano.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato un rimpasto di governo, con l’obiettivo di contrastare l’avanzata dell’estrema destra nei sondaggi, che in Sassonia-Anhalt raggiunge il 41%. La mossa coincide con le dimissioni di Jens Spahn da capogruppo parlamentare dell’Unione cristiano-democratica. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi dei nuovi ministri o sulle tempistiche del cambio di governo.

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Il cancelliere tedesco Friedrich Merz sta cogliendo l’occasione delle dimissioni di Jens Spahn da capogruppo parlamentare dell’ Unione cristiano-democratica CDUCSU, per un importante rimpasto di governo. Merz intende così dare nuovo slancio alla coalizione anche a fronte del continuo calo nei sondaggi che vedono da tempo il partito di estrema destra AfD come primo partito (indagine Forsa del 21 luglio: 26% contro il 22% di CDU e CSU; Insa del 21 luglio: 29% contro 20,5%). Nelle sue ultime dichiarazioni alla stampa, Merz ha confermato che l’attuale ministro della Salute, Nina Warken (CDU), assumerà l’incarico di Capo di Gabinetto subentrando a Thorsten Frei (CDU), diventato Capogruppo parlamentare CDUCSU. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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