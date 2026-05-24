In Sassonia-Anhalt, i sondaggi indicano che l’AfD potrebbe ottenere il 42% dei consensi alle prossime elezioni. Si discute di come un governo guidato dal partito influenzerebbe la gestione della polizia e il controllo sui database dell’intelligence. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modifiche alle strutture di sicurezza o sui dati che potrebbero essere soggetti a maggiore influenza da parte dell’AfD.

? Domande chiave Come cambierebbe la gestione della polizia con un governo AfD?. Quali database dell'intelligence rischierebbero il controllo diretto del partito?. Cosa implicano concretamente le proposte sulle classi-ghetto per i disabili?. Perché i ministri dell'interno temono le nuove lla remigrazione?.? In Breve Programma prevede rimozione disabili dalle classi e classificazione antifa come terrorismo.. Ministri dell'interno temono controllo AfD su polizia e database intelligence.. Elezzioni regionali previste tra tre mesi in Sassonia-Anhalt..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). Fonte Eurostat? In Sassonia-Anhalt, l’AfD punta alla conquista di un governo monocolore con una proiezione nei sondaggi che supera il 42 per cento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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